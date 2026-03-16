Kars'ta 2. sınıf öğrencisinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuması sosyal medyada video viral oldu.

İstiklal Marşı'nın Kabulü yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma programında duygu dolu anlar yaşandı. Programda sahneye çıkan Kars'ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ömer Asaf Akgün, Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşı'nı 10 kıtasını da ezbere okuyarak izleyenleri adeta hayran bıraktı.

Henüz küçük yaşta olmasına rağmen sergilediği özgüven, güçlü hitabeti ve vatan sevgisiyle dikkat çeken minik öğrenci, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Ömer Asaf Akgün'ün İstiklal Marşı dikkat çekerken, öğretmenleri ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Ömer Asaf Akgün'ün okuduğu İstiklal Marşı'nın videosu daha sonra öğretmenleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Program sırasında çekilen videonun paylaşılmasının ardından kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenerek viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları, küçük öğrencinin performansına övgü dolu yorumlar yaptı.