Kars’ta köye kadar inen kurt vatandaşları şaşırttı.

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Camuşlu köyü yoluna kadar gelen kurt bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, aç kaldığı tahmin edilen kurdun dikkatlice dağlık alana ilerlediği görülüyor. Özellikle kış aylarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanırken son günlerde Kars genelinde görülen kurtların yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine kadar inmesi dikkat çekiyor. Vatandaş tarafından çekilen görüntüde kurdun yerleşim yerinden uzaklaşarak dağlık alana gitmesi yer alıyor..