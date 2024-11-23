Kars’ta polisten kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler, polisin takibiyle yakalandı. Düzensiz göçmen-polis kovalamacası kameralara yansıdı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışma yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince önceden tespit edilen ikametgahlara operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda polisi karşılarında gören göçmenler kaçmaya başladı. Polisin kovaladığı göçmenler kısa sürede yakalanırken, ayrıca illegal giriş yaptığı tespit edilen ve kimlik belgesi bulunmayan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen olmak üzere toplam 9 düzensiz göçmen yakalanarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Düzensiz göçmenlerin, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Öte yandan düzensiz göçmenleri yurda sokan 2 kişiye ise göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç ile mücadelemiz etkin bir şekilde artarak devam edecektir" denildi.