Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 30. ve son haftasında yarın bir diğer İzmir temsilcisi Tire 2021 FK'ye konuk olacak.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 30. ve son hafta karşılaşmasında yarın saat 16.00'da Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Tire 2021 FK ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılı ekip, ligde 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 66 puanla 3. sırada yer alıyor. Tire 2021 FK ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 36 puanla 9. sırada bulunuyor.

Karşıyaka, bu zorlu mücadeleyi kazanır ve Eskişehirspor'un kaybetmesi halinde sezonu ikinci sırada tamamlayarak play-off'ta ligi 5. sırada bitiren takımla eşleşecek. Öte yandan Eskişehirspor'un kazanması durumunda ise yeşil-kırmızılılar ligi 3. sırada bitirecek ve play-off'ta 4. sıradaki takımla karşılaşacak.

Öte yandan sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma Karşıyaka'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.