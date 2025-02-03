Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Merkezefendi Basketbol’a 95-71 kaybederek üst üste 6. mağlubiyetini aldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 17. hafta mücadelesinde Merkezefendi Basketbol ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, ligin son basamağı olan 16. sıradaki rakibine 95-71 yenilerek üst üste 6. mağlubiyetini aldı. Böylece Karşıyaka, haftayı 8. basamakta tamamladı.

Karşıyaka Basketbol Antrenörü Sinan Aksoylar da hem müsabakaya hem de yeşil-kırmızılıların durumuna dair açıklamalarda bulundu. Zor şartlarda olduklarını vurgulayan Aksoylar, "Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle mücadele ettik. Yabancı oyuncularımızın ayrılmasıyla rotasyonumuz daha da daraldı ve bu durum maçın son bölümünde yorgunlukla birlikte oyunumuzu etkiledi. Ancak tüm zorluklara rağmen son ana kadar savaşan oyuncularımıza ve ekibimizdeki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.