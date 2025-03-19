FIBA’yla görüşerek transfer yasağı kapsamındaki borçlarının taksitlendirilmesi için uğraş veren Karşıyaka Basketbol’un, yasağı kaldırır kaldırmaz oyun kurucu Mike Smith ve uzun forvet Suleiman Braimoh’u kadrosuna katacağı öğrenildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 8 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 12. sırada bulunan Karşıyaka, yaşanan ekonomik krizin ardından 7 önemli oyuncusunu kaybederken, sadece oyun kurucu Roberto Gallinat ve kısa forvet Austin Hollins’i transfer edebildi. Yeşil-kırmızılı yönetim, sezon sonunda küme düşmemek için transfer yasağını kaldırmayı hedefliyor. Bu süreçte FIBA’yla görüşerek transfer yasağı kapsamındaki borçlarını yine taksitlendirmek isteyen Karşıyaka, olumlu bir yanıt alır almaz harekete geçip iki yabancı daha kadrosuna katacak. Karşıyaka’nın 27 yaşındaki oyun kurucu Mike Smith ile 35 yaşındaki uzun forvet Suleiman Braimoh ile temas halinde olduğu ifade edildi. Bir terslik çıkmaması halinde bu oyuncuların İzmir ekibine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Karşıyakalı yöneticilerin, bu iki oyuncuyu transfer ederek 23 Mart Pazar günü son sırada bulunan Yalovaspor deplasmanına yetiştirmeyi hedeflediği öğrenildi.