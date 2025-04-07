Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yapımı tamamlanan yeni Karpuzlu Hükümet Konağı hizmet vermeye başladı.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Karpuzlu Hükümet Konağı yapım işi için 24 Mayıs 2023 tarihinde ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan yüklenici firmaya yer tesliminin ardından iş makineleri yeni hükümet konağı inşaatı için Karpuzlu Devlet Hastanesi’nin yanındaki alanda çalışmalara başladı. Toplamda 3 bin 138 metrekarelik alanda 2 katlı yapıdan oluşan ve ilçedeki tüm kamu hizmetlerini tek çatı altında toplanmasını sağlayacak olan Karpuzlu İlçe Kaymakamlığı hizmete açıldı.

Karpuzlu Kaymakamlığı’ndan yapılan paylaşımda, "Değerli Vatandaşlarımız, Karpuzlu İlçe Kaymakamlığımız, Yeni Mahalle, Barbaros Cd. No:24 adresinde bulunan yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlamıştır. Karpuzlu ilçemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.