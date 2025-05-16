"Kariyer Günleri Projesi" kapsamında Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 60 üniversite öğrencisi Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince verilen seminerle bilgilendirildi.

İşsizlik oranı birinci çeyrekte yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti İşsizlik oranı birinci çeyrekte yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti

Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Refahiye SYDV Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen "Kariyer Günleri Projesi" kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik seminer verildi. Yaklaşık 60 öğrencinin katılım sağladığı seminerde, 112 ihbar hattı, polislik mesleğine giriş şartları hakkında bilgilendirme, bilişim yoluyla dolandırıcılık konularında eğitim faaliyeti düzenlendi.

Kaynak: İHA