İstanbul Esenyurt’ta iki aile arasında meydan savaşlarını aratmayan bir kavga çıktı. Kocasının eşiyle ilgilenmediği iddiasıyla aileler sokak ortasında birbirine saldırırken, bir şahıs ise kamyonet ile kalabalığa daldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre karı koca arasında çıkan tartışmaya aileler de dahil oldu. Kocasının eşi ile ilgilenmediği iddiasıyla çıkan kavgada taraflar sokak ortasında birbirine saldırdı. Dakikalarca süren olaya ise bir şahıs, kamyonet ile dahil oldu. Adam aracı kalabalığın üstüne sürerken, polisin gelmesiyle taraflar ayrıldı.

Yaşanan o sıra dışı kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.