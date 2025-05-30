Samsun’da iki kardeş arasındaki kavgada burnu kırılan kardeşlerden biri hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U. ile kardeşi S.U. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada burnu kırılan S.U. hastanelik olurken, H.U. şikayet üzerine Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen H U., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.