Erzurum’da kendisinden 15 gündür haber alınamayan vatandaş, jandarma operasyonu sonucunda helikopterle bulunduğu yerden alındı.

Erzurum’un Çat ilçesi Işkınlı Mahallesi’ne bağlı Hırhal Mezrası’nda ikamet eden 60 yaşındaki R.B. isimli vatandaştan 15 gündür haber alınamadığına dair 05 Mart 2025 tarihinde gelen ihbar üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından araştırma başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde, vatandaşın Hırhal Mezrası’nda yalnız olduğu, yoğun kar yağışı nedeniyle mezra yolunun kapandığı ve bu nedenle ikamet ettiği evde mahsur kaldığı değerlendirildi.

Kritik hava ve yol şartları göz önünde bulundurularak, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD koordinesinde hava destekli kurtarma operasyonu planlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopter ile 05 Mart 2025 günü saat 12.46 sıralarında gerçekleştirilen başarılı kurtarma operasyonu sonucunda vatandaş sağ olarak bulunduğu yerden tahliye etti. İlk sağlık kontrollerinin ardından, R.B. isimli vatandaş Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için 7/24 esasına göre görevine devam etmektedir. Meydana gelebilecek benzer olayları karşı vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarında dikkatli olmaları ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri önem arz etmektedir.