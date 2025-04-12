Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’nda birincilik elde eden Deniz Aydemir, milli takıma seçilerek Türkiye’yi Balkan şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından 10-13 Nisan tarihleri arasında organize edilen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası İzmit Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda büyük bir heyecan ve çekişme içerisinde devam ediyor.

Şampiyonaya minikler ve yıldızlar kategorilerinde kata ve kumite dallarında 8 yaşından 14 yaşına kadar 61 şehirden, 392 kulüpten 3 bin 500 sporcu katılırken, Kocaeli’den de çok sayıda kulüp ve sporcu salonda ter döküyor.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 8 yaşındaki Kocaelili Deniz Aydemir, şampiyonada kendi kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Alınan başarılı sonuç sonrası milli takım yetkilileri tarafından kadroya davet edilen Aydemir, önümüzdeki dönemde yapılacak olan Balkan Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Antrenörleri ve ailesi genç sporcunun başarısından dolayı büyük gurur yaşarken, Deniz Aydemir de hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonlukları olduğunu söyledi.