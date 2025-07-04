Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yürüttüğü asfalt mesaisi çerçevesinde kuzey bölgesinin en önemli güzergahlarından biri olan Karasu İstiklal Caddesi’ni baştan sona yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, 16 ilçe merkezi ve kırsal bölgelerde program dahilinde grup yollarını ve şehrin en önemli caddelerini sıcak asfaltla buluşturuyor. 16 ilçenin ulaşımını konforlu hale getirmek için çalışmalarını hızlandıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son olarak şehrin kuzeyindeki bölge ulaşımının en önemli güzergâhlarından Karasu İstiklal Caddesi’nde işleme başladı. Her gün binlerce vatandaşın kullandığı cadde 11 ton sıcak asfalt, çevre düzenlemesi ve trafik güvenliğinin artırılmasıyla yepyeni bir güzergah haline gelecek. YOLBAK ekipleri, çalışmayı tamamladığında ulaşım hattı 9 metre yol genişliğe sahip, 3 kilometrelik, güvenli bir güzergah olarak hizmete açılacak.