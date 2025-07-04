İzmir’in Buca ilçesinde dün başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Sarnıç Gölet etrafında yoğunlaşan çalışmalarda zaman zaman alevler yükselse de ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangının büyümesinin önüne geçiliyor.

İzmir’in Buca ilçesi Zafer Mahallesi’nde 2 işçi inşaat demirlerini spiral makinesi ile kestikleri sırada çöplere sıçrayan alevler kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Dün 15.50 sıralarında başlayan yangın gece boyunca ilerleyişini sert rüzgarla birlikte sürdürürken yangın ikinci gününde büyük oranda kontrol altına alındı. 4 uçak ve 11 helikopterin havadan müdahale ettiği yangın, Sarnıç Gölet civarında devam ediyor. Zaman zaman alevlerin yükseldiği yangında hava araçların yangının hemen yanı başındaki Sarnıç Gölet’ten aldıkları sularla alevlerin ilerleyişinin önüne geçiyor. Karadan da orman ve itfaiye ekipleri yoğun bir gayret gösterirken, yangının kontrol altına alındığı bölgelerde bir yandan da soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınla ilgili 2 işçinin jandarmadaki gözaltı sürecinin devam ettiği öğrenildi.