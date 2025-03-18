Konya’nın Karapınar ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla program düzenlendi.

Tören, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda başladı ve çelenklerin koyulmasıyla devam etti. Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen devam eden etkinliklerde öğrenciler tarafından şiirler okundu, Çanakkale konulu sinevizyon izletildi, konuşmalar yapıldı. Ayrıca Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Çanakkale Geçilmez" adlı gösterisi izleyicilerden beğeni topladı.

Etkinliklere, Kaymakam Şenol Öztürk, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.