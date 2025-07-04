Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Karamürsel Taze şubesi, kahve keyfinin yanı sıra nikah, nişan ve özel etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başladı. Yeni davet salonu, bölgenin toplu organizasyon ihtiyacını karşılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sevilen markası Taze, Karamürsel şubesiyle hizmet yelpazesini genişletti. Karamürsel Millet Bahçesi içerisinde yer alan Taze, şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için sadece lezzetli bir mola sunmakla kalmıyor, geniş otoparkı ve ferah ortamıyla özel davetlere de hizmet veriyor. İç kapasitesi minimum 50, maksimum 100 kişi olan salon, dış alanla birlikte toplamda 250 kişiye kadar konuk ağırlayabiliyor. Böylece Karamürsel’in toplu davet ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanıyor. Antikkapı A.Ş., sahil bölgesinde bulunan Altınkemer Düğün Salonu ile birçok organizasyona ev sahipliği yaparken, Karamürsel Taze şubesiyle küçük ve orta ölçekli özel etkinlikler için de bölgedeki salon ihtiyacını karşılamış oluyor. Güzel manzarası, taze kruvasanları ve kahve keyfiyle bilinen Karamürsel Taze, artık sadece bir kafe olarak değil; nikah, nişan, söz, balo, doğum günü ve bebek mevlidi gibi özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Karamürsel Taze’deki yeni davet salonu konsepti için rezervasyonlar başladı ve bazı tarihlerde yoğunluk oluştu. Rezervasyonlar, Karamürsel Altınkemer Düğün Salonu’ndan 10.00-18.00 saatleri arasında alınabiliyor.