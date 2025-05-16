Karaman’da ortaokul öğrencilerinin hazırladığı yılsonu sergisi beğenildi.

Yunus Emre Ortaokulu’nda öğrencilerinin hazırladığı eserler yılsonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali İyibaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesinin kesiminin ardından protokol ve katılımcılar sergide görsel sanatlar ve teknoloji tasarım alanındaki eserleri incelendi. Katılımcılar yılsonu sergisinde yer alan eserleri çok beğendi. Sergi hakkında bilgi veren Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmeni Huriye Ün, "Yunus Emre Ortaokulu’nda 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin teknoloji tasarım ve görsel sanatlar alanlarında yaptıkları çalışmaları okulumuzda sergiledik. Atık malzemeleri değerlendirerek yapılan eserler, uçak maketleri, halı dokumalar, tablolar, tezhip ve ebru çalışmalarının hepsini sergimizde bir araya getirdik ve halkımızın beğenisine sunduk" dedi.

Öğrenciler ise eserleri yaparken atık malzemeleri değerlendirdiklerini söylediler.