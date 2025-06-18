Karaman’da Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeğiyle hazırladıkları yüzlerce eserin sergilendiği geleneksel yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı Açık Öğretim Bürosu-Kurs Merkezi’nde öğrenim gören kursiyerlerin 1 yıl boyunca boş zamanlarını değerlendirerek el emeği ile özenle hazırladıkları ürünler Sekiçeşme Mahallesi’ndeki Kurs Merkezi’nde sergilendi. Ahşap yakma, dikiş, ahşap boyama, sepet örme ve atık malzemeleri değerlendirme gibi yöntemlerle özenle hazırlanan eserler vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

"Yüzden fazla eser üretildi"

Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlerin öğretmeni Emel Yayla, "Kursumuz Kasım ayından itibaren başladı. Ahşap yakma, ahşap boyama, tel bebek, atık, kağıt ve muhtelif ambalajlarla aksesuar yapımı gibi kurslarla devam etti. Yaklaşık bu dönem 52 öğrencim vardı. Yüzden fazla eser üretildi" dedi.

Serginin açılışına Karaman Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, kurum müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.