Karaman’da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Y. idaresindeki 70 AAH 382 plakalı Opel marka otomobil, B.K. yönetimindeki 42 BRA 25 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 70 AAH 382 plakalı otomobilin sürücüsü G.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.