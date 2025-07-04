Karaman’da tamirini yaptıkları çatısından düşen 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuğu özel araçlarıyla hastaneye götürmeye çalışan arkadaşları ise hastane yolunu karıştırınca sağlık ekibinden yardım istedi.

Olay, öğle saatlerinde Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’nın Karapınar ilçesinden çatı tamiri için Karaman’a gelen 16 yaşındaki M.H.A., çıktığı çatıdan dengesini kaybeder metrelerce yüksekten yere düştü. M.H.A.’nın düştüğünü gören diğer çalışanlar çocuğu özel araçlarıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle hastaneyi bulamayan şahıslar Valide Sultan Mahallesi Tren Garı yakınlarında kayboldu. Şahıslar daha sonra 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan ambulansa alınan 16 yaşındaki çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.