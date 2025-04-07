Karaman’da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Mart-6 Nisan tarihlerinde yapılan uygulamalarda 4 bin 205 kişi sorgulandı. Trafik uygulamalarında alkollü araç kullanan 9 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 40 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 8 kişiye para cezası uygulandı. 47 araç trafikten men edilirken, 9 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da ruhsatsız 1 av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 25 tabanca ve av tüfeği fişeği, 3 adet kesici ve delici alet, 1 gram bonzai, 9 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet’ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi.