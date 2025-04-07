Karaman’da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Mart-6 Nisan tarihlerinde yapılan uygulamalarda 4 bin 205 kişi sorgulandı. Trafik uygulamalarında alkollü araç kullanan 9 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 40 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 8 kişiye para cezası uygulandı. 47 araç trafikten men edilirken, 9 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da ruhsatsız 1 av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 25 tabanca ve av tüfeği fişeği, 3 adet kesici ve delici alet, 1 gram bonzai, 9 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uzun süredir park halindeki otomobili dereye attılar Uzun süredir park halindeki otomobili dereye attılar

Emniyet’ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA