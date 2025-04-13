Merkezi Ordu’da bulunan Karadeniz Haberci Dergisi tarafından her yıl düzenlenen ‘Karadeniz’in Değerleri’ ödül töreni gerçekleştirildi.

Karadeniz Bölgesi’nde ekonomi, siyaset, kültür, sanat, eğitim, medya, sağlık, sosyal hizmetler, yerel hizmetler ve sivil toplum alanında önemli hizmetlere imza atmış isimler plaketle onurlandırıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşma yapan Karadeniz Haberci Dergisi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak, Karadeniz’de farklı alanlarda başarılı olmuş kişileri tanıtmanın yanı sıra, bölgenin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan çabaları desteklemenin önemine vurgu yaptı. Figen Çakmak, "Kültürde, eğitimde, bilimde, sanatta ve sporda çağdaşlığı yakalayan, modern bir Karadeniz hayalini kuruyoruz. Bu yolda siz değerli konuklarımızın, iş insanlarımızın, gençlerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın çabalarını yürekten destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Karadeniz’e emek vermiş, ancak artık hayatta olmayan değerli isimler de anıldı. Katılımcılar, bu isimlerin yakınları aracılığıyla hatıralarını paylaştı ve merhumlara rahmet dileklerinde bulundu.

İşte ödül alanlar

Programda alanlarında başarılı olan ve ödül alan isimler şöyle:

Siyaset: Mustafa Hamarat (AK Parti Ordu Milletvekili) Sefer Koçak (Ordu Eski Milletvekili), Adnan Ateşoğlu (İYİ Parti)

Yerel Hizmetler: Dr. M.Hilmi Güler (Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı), Av. Ahmet Metin Genç (Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı), Hüseyin Tavlı (Ünye Belediye Başkanı), Cengiz Koçyiğit (Mesudiye Belediye Başkanı), Cihat Albayrak (Perşembe Belediye Başkanı), Bahadır Baş (Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı)

Eğitim: Prof.Dr.Orhan Baş (ODÜ- Ordu Üniversitesi Rektörü), Birol Erdoğdu (Ordu Anadolu Lisesi Müdürü), Hasbi Tut (Ordu Başöğretmen Anadolu Lisesi Müdürü)

Ekonomi: Erkut Çelebi (Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Hakan Gültekin (DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı), Kemal Akpınar (DOKA Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri), Dursun Ali Sakarya (Trabzon/Arsin Organize Sanayi Bölge Başkanı), Ziver Kahraman (Ordu Ticaret Borsası Başkanı), Mustafa Bekar (Trabzon/Ortahisar Ziraat Odası Başkanı), Tayfun Karataş (Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Dr.Bahar Alagöz (TOOB Ordu Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı), Mustafa Poyraz (Ordu), Nejdet Gürsoy (Ordu), Cem Şenocak (Ordu), Ömer Aydın (Ordu), Onur Çetinceviz, Çay-Kur (Rize), Süleyman Ferşat Eldemir (Samsun), Levent Yıldırım (Ordu), Hamit Tecer (Ünye), Mithat Gümüş (Ordu), Tamer Aktaş (Ordu), Ayşe Batuk (Ordu), Yıldıray Sağır (Ordu), Muammer Kaya (Ordu), Hüseyin Gürsoy (Ordu), Aytekin Genç (Ordu), Mustafa Dağşan (Ordu), Celal Çağatay Saka (Trabzon), Tekin Candan (Ordu), Mehmet Kaya (Ordu), Onur Genç (Ordu), Ordu Royal 52, Burhan Erçal (Samsun)Halil Binici (Samsun), Kamil Yavuz (Giresun), Mete şaşmaz (Ordu), Unpa (Ordu), Hüner (Ordu), merhum Bahtiyar Karadeniz (Ordu), merhum Atif Atlı Ordu), Ordu Feza, Şerife Öztürk Özdoğru (Ordu), Şeref Cınbırtoğlu (Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü)

Sağlık: Prof.Dr.Taner Özbenli (Nöroloji Uzmanı/Samsun), Op.Dr.Çağlar Yıldırım, Dr.Vahap Eren, Uzm.Dr.Lütfi Topkaya, Opr.Dr.Sinan Aktürk, Nihal Malay, Fahrettin Seyhun Karabay (Veteriner Hekim), Özel Sevgi (Ordu), Dr.Esra Türkyılmaz Altunsoy (Ordu)

İş Dünyası: Doğan Şengün (Trabzon/Sürmene), Ahmet Nazif Zorlu (Trabzon Zorlu Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı), Hülya Ulusoy (Trabzon),

Kültür: Av.Tevfik Karabulut (Ordu), Uğur Toparlak (Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü)

Spor: İsa Akçay (Orduspor 1967)

Medya: Necdet Uzun (Samsun), Recep Aydın (Ordu Gazeteciler Cemiyet Başkanı), Mehmet Demirbaş (Ordu Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı), Metin Akyürek (Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı/Gazeteci), Doğan Deniz (Ordu), Ali Yazan (Ordu)

Sivil Toplum: Emine Hicin Arslan (Amasya Sakatlar Derneği Şube Başkanı) , Fatih Koyunoğlu (Ordu Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Polisi)