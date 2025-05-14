Aydın’ın Karacasu ilçesinde Şehit Veli Kabalay Kütüphanesi, öğrenim gördüğü okulda düzenlenen törenle açıldı.
Ağrı Doğubeyazıt ilçesinde görevdeyken 13 Mayıs 2021 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit düşen Özel harekat Polisi Veli Kabalay’ın adı öğrenim gördüğü Karacasu Sevenler Ortaokulu’nda açılan kütüphanede yaşatılacak. Karacasu Sevenler Ortaokulu’nda, Şehit Özel Harekât Polisi Veli Kabalay’ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Büyükgümüş, ilçe protokolü, şehidin ailesi ve arkadaşları katıldı.
Kaynak: İHA