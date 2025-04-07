Karacabey Belediyesi, Kütüphaneler Haftası’nda düzenlediği etkinliklerle büyük beğeni topladı.

Kent Konseyi ve Sadık Yılmaz İlçe Halk Kütüphanesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda çocuk tiyatrosu, masal sahnesi, kukla gösterisi, kitap okuma etkinlikleri ve geleneksel sokak oyunları gibi keyifli aktiviteler sunuldu. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Kitaplarla aydınlık bir geleceğe" vurgusu yaparak okuma alışkanlığını teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Etkinlikler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Karacabey Belediyesi, 31 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası kapsamında, öğrenci ve velilere yönelik düzenlediği etkinliklerle büyük beğeni topladı. Kent Konseyi ve Sadık Yılmaz İlçe Halk Kütüphanesi’nin katkılarıyla Ergün Koç Kültür Merkezi’nde hafta sonu gerçekleştirilen etkinliklerde keyifli ve eğitici aktiviteler bir arada sunuldu.

Hafta sonuna damga vuran etkinlikler arasında masal sahnesi, çocuk tiyatrosu, kukla gösterisi, kitap okuma etkinlikleri ve geleneksel sokak oyunları yer aldı. Bu özel organizasyon sayesinde hem çocuklar, hem de aileleri unutulmaz hatıralar biriktirdi.

Cumartesi günü gerçekleşen programda "Özgürlük Kuşu Masal Sahnesi" ile hayal dünyası zenginleştirilirken, "Karagöz Okuma Öğreniyor" adlı çocuk tiyatrosu izleyicileri güldürdü ve eğlendirdi. Renkli Kukla Gösterisi de miniklerden büyük ilgi görerek coşkulu anlar yaşattı.

Pazar günü düzenlenen etkinliklerde ise çocuklar kitap okumanın keyfini çıkarırken, kütüphanelerin önemini öğrenme fırsatı buldu. Geleneksel sokak oyunları ise hem çocuklara hem de yetişkinlere nostaljik anlar yaşattı. Mendil kapmaca, çuval yarışı, kaşık yarışı ve halat çekme gibi eğlenceli oyunlar, katılımcıların yüzlerinde tebessüm bırakırken, dayanışma ve eğlence dolu anlara sahne oldu.

Karacabey Belediyesi, Kütüphaneler Haftası etkinliklerinde sadece eğlence sunmakla kalmayıp, kitap okuma alışkanlığını teşvik ederek kütüphanelerin önemine dikkat çekti. Etkinliklere katılan çocuklar ve veliler, Belediye Başkanı Fatih Karabatı’ya, belediye yetkililerine ve organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ederek Kütüphaneler Haftası’nı coşkuyla kutladılar.

Başkan Fatih Karabatı, "Kütüphaneler, bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştıran ve toplumların kültürel zenginliğine katkı sağlayan en değerli kurumlardan biridir. Karacabey Belediyesi olarak Kütüphaneler Haftası’nda düzenlediğimiz etkinliklerle hem eğlenceyi hem de eğitimi bir araya getirmeyi hedefledik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaplara olan ilgisini artırmak, okuma alışkanlığını teşvik etmek bizim için büyük önem taşıyor. Bu organizasyona katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza, Kent Konseyimize, Sadık Yılmaz İlçe Halk Kütüphanesi’ne ve etkinliklere katılarak bizleri onurlandıran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Birlikte, daha çok okuyarak ve öğrenerek daha aydınlık bir geleceğe ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, yıl boyunca Sadık Yılmaz İlçe Halk Kütüphanesi’nden ödünç alarak en çok kitap okuyan kitap kurtlarını unutmadı. Belediye tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler, okuma alışkanlıklarını teşvik etmeyi ve ödüllendirmeyi hedefliyor.

Her kategoride en çok kitap okuyan isimler, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erhan Doğan ile Sadık Yılmaz İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Fatih Şahiner tarafından ödüllerini aldı.