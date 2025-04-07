Karacabey’de bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 120 bin ziyaretçi ile adeta rekor kırdı. 3-6 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar, tarım sektöründeki en son yenilikleri sergileyerek bölge ekonomisine de ciddi katkı sağladı. Ayrıca, fuarın önümüzdeki yıl daha geniş bir alanda yapılması için çalışmalar başladı.

Karacabey Belediyesi ve Renkly Fuarcılık işbirliğinde bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen Karacabey Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bayram tatiline de denk gelmesi sebebiyle 4 günde yaklaşık 120 bin ziyaretçi ile rekor sayıya ulaştı. 3-6 Nisan 2025 tarihleri arasında Karacabey Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen fuar, Türkiye’nin en çok rağbet gören tarım etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor. 12 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan etkinlikte, 200’den fazla marka ürünlerini sergiledi. Tarım teknolojilerinde önde gelen yeniliklerin sunulduğu bu organizasyonda, çiftçiler ve üreticiler için en yeni tarım makineleri ve ekipmanları tanıtıldı. Bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyelini en iyi şekilde değerlendiren bu fuara, çevre il ve ilçelerden de geniş bir katılım sağlandı. Hem bilgi alışverişi hem de ekonomik iş birliği açısından fırsatlar sunan tarım fuarı, Karacabey’in bu alandaki rolünü daha da güçlendirdi.

Başkan Karabatı: "Karacabey, tarım sektöründe önemli bir buluşma noktası"

13. Karacabey Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın sona ermesinin ardından değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, birçok ulusal ve uluslararası firmaların katılım sağladığı fuarın her geçen yıl artarak büyüme trendi içerisinde olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Karabatı, ‘Tarımın Başkenti Karacabey’de düzenlenen 4 günlük fuarın ekonomiye de ciddi bir katma değer kattığını vurguladı.

Başkan Karabatı, "Karacabey, her geçen yıl büyüyerek gelişen ve Türk tarım sektörünün önemli buluşma noktalarından biri haline gelen bir fuara ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl da ulusal ve uluslararası birçok firma, ürünlerini sergileyerek tarımın farklı alanlarındaki yenilikleri tanıttı. Fuarda, tarım ve hayvancılık sektöründeki son teknolojilerin ve yeniliklerin tanıtılması, bu alandaki girişimcilerle işbirliklerinin kurulmasına imkan sağladı. Ayrıca, fuar süresince sağlanan ticaret hacmi ve katılım, ilçemizin ekonomisine büyük bir katkı sağladı. Karacabey, ‘Tarımın Başkenti’ olma vizyonu doğrultusunda, bu tür organizasyonlarla sektördeki yerini daha da pekiştirmektedir. Gelecek yıllarda daha büyük organizasyonlar ve katılım ile bu büyümeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Karabatı ayrıca, her geçen yıl daha da büyüyen Karacabey Tarım Fuarı’nın artık Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri’ne sığmadığını ifade etti. Bu büyüme doğrultusunda, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle, önümüzdeki yıl fuarın daha geniş bir alanda düzenlenmesi için çalışmaların başladığını duyurdu. Karabatı, bu adım sayesinde katılımın artarak daha fazla firmanın fuarda yer almasının sağlanacağını ve böylece fuarın etkisinin daha da güçlendirileceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri ve ekipmanları, tohum, fide, fidan, zirai ilaç, gübre, ekolojik tarım, agro bilişim, hayvancılık, yem ve ambalaj firmaları, ticari araçların yer aldığı Karacabey Tarım Fuarı, geniş ürün profiline sahip olması ile ziyaretçilerden tam not aldı.