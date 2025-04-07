Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Gazze ile dayanışma için genel greve gitti.

Filistinliler, İsrail’in katliamları nedeniyle Gazzelilere destek için bugün işgal altındaki Doğu Kudüs’te iş bıraktı. Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki dükkanlar İsrail’e tepki olarak kepenk indirdi. Doğu Kudüs sokakları sessizliğe bürünürken, ulaşım durma noktasına geldi.

Filistinli gruplar ve Hamas, işgal altındaki Filistin topraklarında, mülteci kamplarında yaşamın her alanını kapsayan genel grev çağrısında bulunmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria’nın tüm kentlerinde ve mülteci kamplarında da genel greve yapılıyor.