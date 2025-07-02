Karacabey Belediyesi, şehir içi trafik sorununa çözüm üretmek ve çocuklar için güvenli oyun alanları oluşturmak hedefiyle yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Hüdavendigar ve Mecidiye Mahalleleri’nde toplam 3 bin 700 metrekarelik alanda yapılacak otopark ve çocuk parkı düzenlemeleriyle, hem araç yoğunluğu azalacak hem de çocuklar için modern yaşam alanları kazandırılacak. Başkan Fatih Karabatı, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelere öncelik veriyoruz" diyerek çalışmaların kısa sürede başlayacağını duyurdu. Projenin 2025 yılı içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Karacabey Belediyesi, şehir genelinde artan araç yoğunluğunu ve çocuklar için güvenli oyun alanı ihtiyacını göz önünde bulundurarak yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Hüdavendigar ve Mecidiye Mahalleleri’nde hem otopark hem de çocuk oyun alanlarını kapsayan önemli bir çalışma başlatıldı.

Belediye, söz konusu projelerin hayata geçmesi için gerekli olan kamulaştırma işlemlerini tamamladı. Proje kapsamında; Hüdavendigar Mahallesi’nde yaklaşık bin 300 metrekare, Mecidiye Mahallesi’nde ise yaklaşık 2 bin 400 metrekarelik alanlar, otopark ve çocuk oyun alanları olarak düzenlenecek.

Toplamda iki mahallede 3 bin 700 metrekareye yakın bir alan üzerinde inşa edilecek bu yeni yaşam alanları, hem trafik yoğunluğunun azalmasına, hem de çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesine katkı sağlayacak.

Emlak ve İstimlak Müdürü Veli Ünen ile birlikte Hüdavendigar ve Mecidiye Mahalleleri’ndeki otopark alanlarında incelemelerde bulunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İlçemizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelere öncelik veriyoruz. Hüdavendigar ve Mecidiye Mahallelerimizde otopark ve park alanlarına yönelik yoğun bir talep vardı. Kamulaştırma işlemlerini tamamladık, kısa süre içerisinde inşaat çalışmalarına başlayacağız. Hemşehrilerimizin araç parkı konusunda yaşadığı sıkıntıyı çözerken, aynı zamanda çocuklarımız için güvenli ve modern oyun alanları oluşturacağız. Karacabey’i daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

Yeni otopark ve park alanlarının 2025 yılı içinde hizmete açılması planlanıyor. Mahalle halkı tarafından da memnuniyetle karşılanan söz konusu projelerin tamamlanmasıyla birlikte otopark sorunundan dolayı oluşan trafik yoğunluğunun ortadan kaldırılması, çocukların daha rahat ve güvenli oyun alanlarına kavuşması, mahalle sakinlerinin sosyal yaşam kalitesinin artması bekleniyor.