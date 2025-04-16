Karacabey Belediyesi, Bayramdere Mahallesi’nde yıllardır sorun teşkil eden açık yağmur suyu hattını kapalı sisteme dönüştürerek çevre sağlığı ve güvenlik açısından önemli bir adım attı.

Aynı zamanda Bayramdere ile Yeniköy arasındaki kaldırım düzenleme çalışmalarıyla da yaya ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor. Başkan Fatih Karabatı, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini vurgularken, Bayramdere Muhtarı Muzaffer Melen yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karacabey Belediyesi, ilçeye bağlı Bayramdere Mahallesi’nde önemli bir altyapı çalışmasına imza attı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, mahallede bulunan açık yağmur suyu hattı kapalı sistem haline getirildi. Böylece hem çevre sağlığı hem de mahalle sakinlerinin güvenliği açısından önemli bir iyileştirme sağlandı.

Altyapı yatırımlarının yanı sıra, Bayramdere ile Yeniköy Mahalleleri arasında da kaldırım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşların yaya ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirmek adına yapılan bu düzenlemeler, bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kırsal mahallelere yönelik yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı. Başkan Fatih Karabatı, Bayramdere Mahallesi’nde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek projelere dair değerlendirmelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Karabatı, Karacabey Belediyesi’nin hizmet anlayışında merkez-kırsal ayrımı gözetilmediğini vurguladı.

"Geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışıyla ilerliyoruz"

Karabatı, açıklamasında şunları söyledi;

"İlçemizin her noktasına eşit hizmet ulaştırmak için ekiplerimiz yoğun bir mesai harcıyor. Karacabey’in yalnızca merkez mahallelerinde değil, en uzak kırsal bölgelerinde de yaşam kalitesini artırmak adına kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda Bayramdere Mahallesi’nde uzun süredir ihtiyaç duyulan yağmur suyu hattını kapalı sisteme dönüştürdük. Açık hatlardan kaynaklanan taşkın riski, kötü koku ve çevre kirliliği gibi sorunları ortadan kaldırarak, mahallemize daha sağlıklı bir altyapı kazandırdık. Aynı şekilde Bayramdere-Yeniköy arasında sürdürülen kaldırım çalışmaları da halkımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak nitelikte. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yürüyebileceği, modern ve estetik bir kaldırım düzenlemesi yapıyoruz. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler için ulaşılabilirliği artırmak bizim için öncelikli konulardan biri. Tüm kırsal mahallelerimizde, ihtiyaçlar doğrultusunda planlamalar yaparak adım adım uyguluyoruz. Sahada çalışan ekiplerimiz, mahalle muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeler. Nerede ne ihtiyaç varsa, öncelik sırasına göre o bölgeye hizmet götürüyoruz. Bu yaklaşımımızla hem kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz, hem de halkımızın gerçek ihtiyaçlarına doğrudan çözüm üretiyoruz."

Öte yandan Karacabey Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yürüttüğü altyapı ve üstyapı projeleri vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşlerle karşılık bulurken, belediyenin kırsalda da güçlü bir hizmet ağı oluşturduğu gözler önüne seriliyor.