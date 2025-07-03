Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi’nde, mahalle muhtarlığı ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla yangınlara karşı kullanılmak üzere 105 ton kapasiteli su deposu yaptırıldı.

Mahalle meydanına yerleştirilen, 4,5 metre yüksekliğinde ve 5 metre genişliğindeki depo hizmete sunuldu. Karacaali Mahallesi Muhtarı Atilla Uygun yaptığı açıklamada, "Mahallemiz ormanlık alan içerisinde yer alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin merhum belediye başkanı, seçimden yaklaşık üç ay önce yangınlara ilk müdahalede kullanılmak üzere mahallemize üç tonluk bir su tankı hediye etmişti. Biz de mahalle muhtarlığı ve hayırsever halkımızın desteğiyle 105 tonluk büyük bir yangın su deposu yaptırdık. Depoyu yapan usta hiçbir ücret talep etmedi. Sadece malzeme masrafımız 305 bin lira tuttu. Mahalle halkına destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Uygun, su deposunun hem mahallede hem de çevrede çıkabilecek yangınlara karşı ilk müdahale için hazır tutulduğunu belirterek, "Allah afet vermesin ama biz önlemimizi aldık" ifadelerini kullandı.