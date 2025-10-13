Karabük’te "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kent genelindeki tüm okullarda eş zamanlı afet tatbikatı yapıldı.

Tatbikatlarda, öğrenciler ve okul personeli muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olma konusunda farkındalık kazandı. Tatbikat kapsamında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansız, Şube Müdürü Oktay Köse ve MEB AKUP Lideri Özkan Mermi, Şehit Cevdet Çay Ortaokulu’nda gerçekleştirilen uygulamayı yerinde inceledi.

Öğrencilerin "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladığı ve ardından okul binasının tahliye edildiği tatbikat başarıyla tamamlandı. Senaryo gereği okuldan güvenli şekilde çıkan öğrenciler, toplanma alanında bir araya geldi.

Tahliye sonrası AKUP Koordinatörü ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cansız, öğrenci ve öğretmenlere afet bilincinin önemi ile aile içinde alınabilecek tedbirler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Uygulamanın öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökmesine ve bu bilinci ailelerine aktarmalarına katkı sağladığını belirtildi.

Tatbikatın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in "Bakanımızın Size Mesajı Var" başlıklı broşürü, il genelindeki tüm öğrencilere dağıtılarak Bakan Tekin’in afet hazırlığına ilişkin mesajları paylaşıldı.