Karabük’te dört gün süren U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları sona erdi.

Şampiyonanın final müsabakasında Ankara temsilcisi Sincan Belediyesi Ankaraspor rakibi Bolu Kıbrıscıkspor’u 4-0 mağlup ederek 2. kademede mücadele etmeye hak kazandı. Karabük Onur Futbol Sahası’nın ev sahipliğini yaptığı U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında altı farklı şehirden 6 takım yer aldı.

Birinci kademeyi şampiyon bitiren Sincan Belediyesi Ankaraspor ikinci kademe etabında 24 takım mücadele edecek.