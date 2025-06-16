Karabük’te meydana gelen motosiklet ve ATV aracı kazalarında 3 kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bir aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, diğer kazada ise yoldan çıkan ATV aracının apartman bahçesine düştüğü kazada son anda kucağındaki çocukla birlikte atlayan sürücü ve çocuk yaralandı. Her iki kaza ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

100. Yıl Mahallesi’nde meydana gelen ilk kazada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletin sürücüsü, yoldan geçen hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ölümle burun buruna gelen motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Yoldan çıkan ATV apartman bahçesine uçtu"

Diğer kaza ise 75. Yıl Mahallesi 107 nolu cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yokuş aşağıya inen ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ATV, yaklaşık 4 metre yükseklikten apartman bahçesine uçtu. Kaza öncesi kucağındaki çocukla birlikte atlayan sürücü ve küçük çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sırasında yoldan geçen bir sürücü de aracındaki ailesini indirerek, yaralı çocuk ve ATV sürücüsünü aracıyla hastaneye getirdi.

Yaşanan kazalarla ilgili trafik polisleri inceleme başlattı.