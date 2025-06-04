Karabük’te iki grup arasında iddiaya göre omuz atma meselesinden çıkan kavgada ıstaka, yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında omuz atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Bir kişinin ayırmak için tuttuğu şahsa diğerlerinin ıstaka, yumruk ve tekmelerle saldırdığı anlar görüntülere yansıdı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlatıldı.