Karabük Üniversitesi öğrenci topluluklarının 39 projesi ÜNİDES’te destek almaya hak kazandı.

En çok projesi kabul edilen’ üniversiteler arasında üçüncü kez Türkiye ikinciliğini kazanan KBÜ, ayrıca Karadeniz Bölgesi’nde birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, 2024-2025 yılı 3. dönem başvuru sonuçları açıklandı.

Bu yıl 3 - 27 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurularda, 81 ilden toplam bin 945 proje değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonucunda, 426’sı ulusal düzeyde, 881’i yerel düzeyde olmak üzere toplam bin 307 proje destek almaya hak kazandı. Projelere toplam 81 milyon 470 bin 632 TL bütçe desteği sağlandı.

Karabük Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının 29 yerel ve 10 ulusal olmak üzere toplamda 39 projesi ÜNİDES kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Bu sonuçla Karabük Üniversitesi, ÜNİDES’te en fazla projesi kabul edilen üniversiteler arasında üst üste üçüncü kez Türkiye 2.’si oldu, ayrıca Karadeniz Bölgesi’nde 1. sıraya yükseldi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, ÜNİDES programında elde edilen başarıyla ilgili, "Bu yıl, Karabük Üniversitesi olarak 39 projemizle, hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük bir başarı elde ettik. Üniversitemizin üst üste üçüncü kez Türkiye ikincisi olmasının yanı sıra, Karadeniz Bölgesi’nde de birinci sıraya yükselmesi, öğrencilerimize sağladığımız desteğin ve onların potansiyellerini geliştirmek adına attığımız adımların bir göstergesidir. Gençlerimizin özgün projeleri, yalnızca akademik başarılarını değil, topluma katkı sağlama noktasındaki kararlılıklarını da yansıtmaktadır" dedi.

Rektör Kırışık, öğrencilerin her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, "Karabük Üniversitesi olarak, ‘Bilim Merkezli Öğrenci Dostu Üniversite’ vizyonumuz doğrultusunda, öğrencilerimizin projelerini hayata geçirebilmeleri adına her zaman yanlarında olacağız. ÜNİDES, bu vizyonu gerçekleştirmede önemli bir platform olarak karşımıza çıkmaktadır ve gençlerimizin yenilikçi projeleriyle topluma katkı sağlamalarını desteklemektedir." İfadelerini kullandı.