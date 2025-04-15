Karabük Lojistik Merkez Projesi, Lojistik Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Karabük’te kurulması planlanan Lojistik Merkez Projesi’nin Lojistik Koordinasyon Kurulu gündemine alınacağını duyurmasının ardından proje; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt başkanlığında Ankara’da toplanan Lojistik Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda görüşülerek kabul edildi.

Toplantıya; Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz, BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Adem Yazıcı ve bakanlıkların kurul üyesi temsilcileri katıldı.

Proje ile Karabük’ün sanayi, ulaşım ve lojistik kapasitesinin güçlendirilmesi, ilin Batı Karadeniz’in stratejik lojistik üssü haline gelmesi hedefleniyor. Bu kapsamda projenin; bölgesel kalkınmayı hızlandırması, sanayi sektörünün rekabetçiliğini artırması ve istihdam imkanlarını çeşitlendirmesi bekleniyor.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Yavuz, "Karabük Lojistik Merkez Projesi, şehrimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu proje ile Karabük’ün ve bölgenin lojistik altyapısı güçlenecek; yatırım ve üretim kapasitemiz artacak, ilimiz bölgesel kalkınma sürecinde daha da stratejik bir konuma kavuşacaktır. Desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projemizin şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.