Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlıklı yaşamı teşvik eden çalışmalarıyla kentin ilk ve tek "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" sertifikası almaya hak kazandı.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen program çerçevesinde, yaptıkları hazırlıklar, yenilikler ve girişimler neticesinde, ‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

Sertifika, İl Sağlık Müdürü Op.Dr.İsmail Kara tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Taylan Çebi’ye takdim edildi.

Kamu ve özel sektör iş yerleri içerisinde Karabük’te ilk ve tek olarak almaya hak kazanılan sertifikanın hayırlı olmasını dileyen Kara, Çebi ve ekibini tebrik etti.

Hastanenin sadece sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp, çalışanlarının fiziksel ve ruhsal sağlığını da önemseyen bir bilim yuvası olduğunu belirten Çebi, "Bilimsel araştırmalar, beslenme ve fiziksel aktivitenin iş performansı üzerindeki önemli etkilerini göstermektedir. Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz, çalışanların iş memnuniyetini, enerji seviyelerini ve konsantrasyonlarını artırıyor" dedi.

Bu bünyede, çalışan sağlığını destekleyen birçok uygulama hayata geçirdiklerini ifade eden Çebi, hastanenin bu başarıyla Karabük’teki ilk ve tek ‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen Hastane’ olarak kaydedildiğini vurguladı.