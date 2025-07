Karabiga Belediyesi tarafından düzenlenen Priapos Deniz Festivali, büyük bir coşkuyla kutlanırken, konser ve eğlenceler unutulmaz anlar yaşattı. Festival kapsamında, karpuz yeme, yoğurt yeme, deniz içinde halat çekme, yüzme yarışı ve yağlı direk gibi geleneksel yarışmalar büyük ilgi gördü. Alanya’dan Karabiga’ya gelen flyboard sporcusu Furkan Yılmaz’ın gerçekleştirdiği nefes kesen gösterisi ise festivale renk kattı.

Karabiga’da geleneksel hale gelen ve bu yıl 41’incisi düzenlenen Priapos Deniz Festivali, 5-6 Temmuz 2025 tarihlerinde dopdolu bir programla kutlandı. Karabiga Belediyesi tarafından organize edilen festival, Karabigalılara ve katılım sağlayan binlerce misafire keyifli anlar yaşattı. Festivale, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Karabiga’daki festivalde sevilen sanatçılar Emre Fel, Hüsnü Şenlendirici ve Sevtuğ Kasapoğlu sahne aldı. Karabigalılara ve katılım sağlayan binlerce misafire keyifli anlar yaşatan sanatçılar, renkli performansları ve sahne enerjileriyle festivale coşku kattı. Festival kapsamında, kordonda birbirinden eğlenceli yarışmalar ve etkinliklerle festival coşkusu devam etti. Karpuz yeme, yoğurt yeme, deniz içinde halat çekme, yüzme yarışı ve yağlı direk gibi geleneksel yarışmalar büyük ilgi gördü. Alanya’dan Karabiga’ya gelen flyboard sporcusu Furkan Yılmaz’ın gerçekleştirdiği nefes kesen gösterisi ise festivale renk kattı. 10’uncu Yıl Marşı eşliğinde Türk Bayrağıyla gösteri gerçekleştiren flyboard sporcusu Furkan Yılmaz daha sonra Türk bayrağını Belediye Başkanı Ahmet Elbi’ye takdim etti. Karpuz yeme, yoğurt yeme, deniz içinde halat çekme, yüzme yarışı ve yağlı direk yarışmasını kazananlara ödülleri Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Karabiga’nın tarihi kimliğini ve deniz kültürünü ortaya çıkaran etkinliğin yaz aylarını renklendirdiğini söyleyen Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Dün akşam coşkulu bir Karabiga 41’inci Priapos Deniz Festivalini yapmış olduk. Coşku dolu, heyecanlı ve kalabalıktı. Her iki sanatçımıza da o güzel geceyi vatandaşlarımıza yaşattığı için. Karabiga Belediyesi olarak bizim geleneksel olarak her yıl yaptığımız bir etkinlik. Burada emeği geçen belediye personeli arkkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu festivali geliştirerek, her yıl Karabiga’mıza değer katarak, yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bizim amacımız Karabiga’mızı, beldemizi turizm beldesi yapmak. Turizmde, kültürde, festivalde öne çıkarmak. Onu da inşallah yerine getirmek için emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.