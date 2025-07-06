Mersin’in Tarsus ilçesi sınrılarında hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Aynı aileden anne, baba, dede, babaanne, bir yeğenin kazada hayatını kaybettiği, 7 yaşındaki kızlarının ise yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarından Mersin Tarsus- Adana Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Pozantı istikametine seyir halinde olan Yasin Şen yönetimindeki 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, Enver Z. idaresindeki patates yüklü 63 ACP 670 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan 7 yaşındaki Z.Ş. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansala hastaneye kaldırıldı.Hafif ticari aracın tırın altına girdiği kaza sonrası yoldaki trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaza yerinde savcının incelemesi sonrasında 5 kişinin cansız bedeni hastane morguna gönderildi. Kazada hayatını kaybedenlerin aynı aileden baba Yasin (44), anne Zekiye (41), dede Mahmut (72), babaanne Fehime (75) ve yeğenleri Yusuf Şen (14) olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken ailenin Konya’nın Ereğli ilçesinde çiftçilikle uğraştığı, memleketleri Gazintep’e ziyaret gittikleri ve dönüş yolunda olayın yaşandığı belirlendi.