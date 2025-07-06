Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 Mehmetçiğimiz hastanemize sevk edilmiş; 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştür. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sağlık durumları iyi olan ve tedavileri hastanemizde devam eden Mehmetçiklerimize acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.