Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaşlı bireylerin toplumun hafızası ve kültürel mirasın taşıyıcıları olduğunu vurguladı. Başkan Karabatı, "Yaşlılarımız bizim baş tacımızdır" diyerek yaşlılara sevgi ve saygıyla sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında yaptığı açıklamada, yaşlı bireylerin toplumdaki önemine vurgu yaptı. Başkan Karabatı, yaşlıların sadece birer birey değil, aynı zamanda toplumun hafızası ve kültürel mirasının taşıyıcıları olduğunu belirtti. Onların deneyimlerinden ve bilgeliğinden faydalanmanın, genç nesiller için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Başkan Karabatı açıklamasında, Karacabey Belediyesi olarak yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak için çeşitli projeler ve hizmetler sunmaya çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda sağlık hizmetlerinden sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Karabatı, "Ayrıca, Karacabey’imizin nüfusu her ne kadar dinamik olsa da yaşlılarımız başımızın tacı. Yalnız yaşayan yaşlılarımızın bakım ve sosyalleşmelerini kolaylaştırmak, onlara keyifli anlar sunabilmek için ilçemize bir de huzurevi kazandırmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Başkan Karabatı, "Yaşlılarımız bizim baş tacımızdır. Onlara saygı göstermek, sadece bir görev değil, aynı zamanda bir insanlık borcudur. Bu hafta vesilesiyle, tüm yaşlılarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Büyüğüne, yaşlısına sahip çıkmayan toplumların geçmişinden başlayarak geleceklerinin de kaybolacağına değinen Başkan Karabatı, "Ulu çınarlara sahip çıkmak insanlığımızın gereği olduğu kadar, geleceğimizin de varlığımızın da zorunluluğudur. Ama zorunluluk anlamında değil de insanlığımızın gereği olarak, samimiyetle, sevgi ve saygı çerçevesinde onlara sahip çıkmalı bu sayede de varlığımızı korumalıyız. Bu bilgi ve görüşlerden hareketle, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyor, hayatta olan ulu çınarlarımızın ellerinden öpüyorum. Vefat eden yaşlı çınarlarımıza da Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.