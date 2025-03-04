Karabük’ün Ovacık ilçesinde yola çıkan karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri Karabük-Ovacık kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan iki karacayı fark etti. Ekipler karacaları kayıt altına almak için araçlarını yol kenarında durdurdu. Bu esnada korkan karacalardan biri yolun karşısına geçerken, diğeri bir süre bekledi. Karşı yönden gelen başka bir araç da duraklama yapınca bekleyen karaca diğerinin peşinden koştu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karacalar karla kaplı ormanlık alanda bir süre sonra gözden kayboldu.