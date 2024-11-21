DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından yapılan uyarıda hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşeceği ve kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Düzce Valiliği’nden yapılan duyuruya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son meteorolojik değerlendirmesinde soğuk hava ve kar yağışları beklendiğini hava sıcaklığının ise 0’ın altına düşeceği bildirildi.

Yapılan uyarıda “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen Ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak Ülkemiz genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesinde yer yer 18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; Cumartesi günü, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü ilk saatlerden itibaren, Düzce, Zonguldak, Bartın kıyı kesimleri karla karışık yağmur iç kesimlerde beklenen yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek Çarşamba günü bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

Hafta sonunda bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde belirtildi; Düzce: 0/4, Bolu:-2/1, Zonguldak: 3/7, Bartın: -2/5, Karabük: -1/3, Çankırı: -2/3 ve Kırıkkale: -5/3.