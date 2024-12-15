Çankırı’nın yüksek kesimlerinde kar paletli ambulanslar, zorlu kış şartlarında hayat kurtarmaya devam ediyor.

Çankırı’nın yüksek kesimlerinde bulunan Çerkeş, Ilgaz ve Orta ilçelerinde 3 kar paletli ambulans, zorlu kış şartlarında sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapandığı bölgelerde görev yapan ekipler, acil sağlık sorunlarına anında müdahale ederek hastaların hastanelere güvenle ulaştırılmasını sağlıyor. 24 saat esasına göre hazır bekleyen kar paletli ambulanslar, bölgede ulaşımın imkansız hale geldiği durumlarda hayat kurtarıcı bir görev üstleniyor. İlk müdahale ve nakil süreçlerinde vatandaşlara güven veren bu hizmet, zorlu kış şartlarında sağlık sisteminin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

"Ulaşamadığımız herhangi bir hastamız bulunmamaktadır"

Kar paletli ambulansın 24 saat hizmet verdiğini belirten Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, "İlimizde yoğun kar yağışı ve zorlu arazi şartları nedeniyle ambulanslarımızın hastalarımıza ulaşmakta zorluk çektiği bölgelerde, kar paletli ambulanslarımız ile hastalarımıza acil sağlık hizmetini kesintisiz olarak 24 saat sunmaktayız. Hava ve arazi şartları nedeniyle acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyup ambulans talebinde bulunan ve ulaşamadığımız herhangi bir hastamız bulunmamaktadır" dedi.