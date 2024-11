Erzurum’da yoğun kar yağışı sonrası, ekipler ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

189 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 7 bin 200 kilometrelik yol ağında görev yapan “Kar timleri” 350 araç, iş makinası ve 752 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, karın bereketiyle buluşan Erzurum’da, ekiplerin gece boyunca yoğun bir mesaiyle yolları açık tutmaya devam ettiğini ifade ederek, “Önceliğimiz her zaman hemşehrilerimizin güvenliği ve rahatı. Kar küreme, tuzlama ve temizleme ekiplerimiz, yolları açık tutmak ve vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat edebilmesini sağlamak için aralıksız görev başında. Erzurum’da kış, sadece zorlukları değil, aynı zamanda güzelliği ve bereketi de beraberinde getirir. Bizler de bu güzelliklere gölge düşmemesi adına hemşehrilerimizin yanında olmaya, hayatı kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Şehrimizin ana arterlerinden mahalle yollarına, kaldırımlardan meydanlara kadar her noktada titizlikle çalışıyoruz. Bu emek, Erzurum’un büyüklüğüne ve kıymetine olan inancımızın bir yansımasıdır. Çünkü bizler biliyoruz ki bu şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Karla mücadele çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyor; gerek duyulan her noktada ekiplerimizi yönlendiriyoruz.” dedi.