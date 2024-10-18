DÜZCE (İHA) – Düzce’de dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Kızık Yaylası’nda kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan sağanak yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerde ise sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Sezonun ilk kar yağışını gören yaylalardan birisi olan ve bin 600 metre yükseklikte bulunan Kızık yaylasında kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebi ile yaylada kalanlar sabah saatlerinde beyaz örtü ile uyandı. Kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı yaylada, kar yağışının etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor.