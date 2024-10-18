Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, birtakım ziyaretler gerçekleştirmek için Antalya’nın Alanya ilçesine geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazipaşa Nar Festivali’ne katılmak için geldiği programa ilk olarak Alanya’yı ziyaret ederek başladı. Özel’e Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve partililer eşlik etti, Özel, ziyarette 6 aylık genel programlarla ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından Alanya Belediyesini ziyaret ederek parti yetkilileri ve vatandaşlarla sohbet eden Özel, daha sonra festivalin olacağı Gazipaşa’ya hareket ederek ilçeden ayrıldı.