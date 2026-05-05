Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere köyü Maksutoğlu Yaylası mevkiinde iki gündür aralıksız yağan karın ardından bir çiftlik evinde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı. Bölgede kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı öğrenildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere köyü Maksutoğlu Yaylası mevkiinde iki gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada bulunan bir çiftlik evinde küçükbaş hayvanlarıyla birlikte mahsur kalan vatandaşın durumu yetkililere bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu ulaşıma açılan yoldan bölgeye ulaşan görevliler, mahsur kalan vatandaşa erişti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaşın ve hayvanlarının herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı bildirildi.

Bölgede karla mücadele çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.