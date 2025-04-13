Karabük’ün UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesi, kar yağışının ardından adeta beyaz bir gelinliğe büründü. İlçede kar yağışı sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte her biri geçmişin sessiz tanığı olan tarihi evlerin üzerindeki kar tabakası parıldarken, kuş sesleriyle birlikte ortaya insanı mest eden görüntüler çıktı.

Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan ve özgün mimarisiyle dikkat çeken Safranbolu evleri, karın beyaz örtüsüyle birleşince ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Özellikle cumbalı yapısı ve mor renkli dış cephesiyle dikkat çeken tarihi konak, bölgedeki birçok yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu. Doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bu eşsiz manzara, fotoğraf tutkunlarına da ilham veriyor. Safranbolu sokaklarında dolaşanlar, bir yandan temiz ve serin havayı solurken diğer yandan kuş cıvıltıları eşliğinde tarihle iç içe huzurlu bir gün geçirmenin tadını çıkarıyor. Yetkililer, bu mevsimsel güzelliği kaçırmak istemeyen ziyaretçileri ilçeye davet ederken, Safranbolu’nun dört mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünün de altını çiziyor.