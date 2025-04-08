Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı Gümrük Muhafaza memurlarına yönelik rüşvet operasyonu gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen operasyonda, yurt dışı giriş ve çıkışlarında rüşvet aldıkları tespit edilen memurların adreslerine baskın düzenlendi. Toplam 39 şüpheliden 33’ü gözaltına alındı, 6 kişi ise hala aranıyor.

YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda şüphelilerin üstü ve ikametlerinde yapılan aramalarda 14.600 Amerikan doları, 21.325 Euro ve 89.800 TL ele geçirildi. Ayrıca memurlara rüşvet verdiği belirlenen 160 yerli ve yabancı şahıstan 128’inin kimliği tespit edildi, diğer şahısların kimlik tespiti ise devam ediyor.

JANDARMADAN KARARLILIK MESAJI

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, yasadışı faaliyetleri sonlandırmak amacıyla yürütülen bu tür operasyonlara halkın desteğiyle aralıksız devam edileceğini duyurdu.