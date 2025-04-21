Kapadokya’yı gezerken yaralanan İspanyol turist, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.

Olay, Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar beldesinde yaşandı. Uçhisar beldesinde bulunan Güvercinlik Vadisi’ni gezen İspanya uyruklu Rosarıo Munzo Sanchez bir anda dengesini kaybederek ayağından yaralandı. Yürümekte güçlük çeken turist, grup rehberinden yardım istedi. Grup rehberinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede turiste ulaşan ekipler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından güvenli bir şekilde vadiden çıkartarak özel bir hastaneye sevk edildi. Sanchez’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.